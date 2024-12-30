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Мбаппе – найкращий гравець мадридського Реала у грудні

Микита Павлів — 30 грудня 2024, 18:58
Мбаппе – найкращий гравець мадридського Реала у грудні
Кіліан Мбаппе
Real Madrid CF

Найкращим гравцем мадридського Реала у грудні був визнаний нападник Кіліан Мбаппе.

Про це повідомила пресслужба королівського клубу.

Зірковий француз переміг у голосуванні у клубному додатку "вершкових".

Мбаппе у грудні провів 5 матчів за Реал в усіх турнірах. У його активі 4 голи та 1 асист. 

Раніше одноклубник Кіліана – Вінісіус Жуніор був визнаний одним з найдорожчих футболістів світу. Він ділить першу сходинку з нападником Манчестер Сіті Ерлінґом Голандом.

Також бразилець потрапив до команди року за версією IFFHS.

Ерлінг Голанд Манчестер Сіті Реал Мадрид Кіліан Мбаппе Вінісіус Жуніор

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