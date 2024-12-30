Мбаппе – найкращий гравець мадридського Реала у грудні
Кіліан Мбаппе
Real Madrid CF
Найкращим гравцем мадридського Реала у грудні був визнаний нападник Кіліан Мбаппе.
Про це повідомила пресслужба королівського клубу.
Зірковий француз переміг у голосуванні у клубному додатку "вершкових".
Мбаппе у грудні провів 5 матчів за Реал в усіх турнірах. У його активі 4 голи та 1 асист.
Раніше одноклубник Кіліана – Вінісіус Жуніор був визнаний одним з найдорожчих футболістів світу. Він ділить першу сходинку з нападником Манчестер Сіті Ерлінґом Голандом.
Також бразилець потрапив до команди року за версією IFFHS.