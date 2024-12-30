Мбаппе – найкращий гравець мадридського Реала у грудні

Найкращим гравцем мадридського Реала у грудні був визнаний нападник Кіліан Мбаппе.

Про це повідомила пресслужба королівського клубу.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @Realmadrid en el mes de diciembre es... ¡@KMbappe! Enhorabuena y gracias por todos vuestros votos recogidos en la App del Real Madrid y en nuestra cuenta de X. ⚽ pic.twitter.com/Sd29bAoEBQ — Fútbol Mahou (@futbolmahou) December 30, 2024

Зірковий француз переміг у голосуванні у клубному додатку "вершкових".

Мбаппе у грудні провів 5 матчів за Реал в усіх турнірах. У його активі 4 голи та 1 асист.

Раніше одноклубник Кіліана – Вінісіус Жуніор був визнаний одним з найдорожчих футболістів світу. Він ділить першу сходинку з нападником Манчестер Сіті Ерлінґом Голандом.

Також бразилець потрапив до команди року за версією IFFHS.