Майстер своєї справи: оператор жіночого футбольного матчу зафіксував пікантний кадр
Нещодавно відбувся матч кваліфікації на жіночий чемпіонат Європи з футболу, в якому зустрілися Хорватія та Північна Ірландія.
Під час одного з епізодів футболістка команди господарів впала на газон, сигналізуючи про ушкодження, чим доволі вміло користувався оператор трансляції.
Камера доволі довго фокусувалася на лежачій гравчині, а саме на її пікантному місці, що виділялося на фоні білих шорт.
Вболівальники впізнали свою героїню епізоду, а саме нападницю Ану Маркович, яка відома своїми гарячими фото та неймовірною красою.
За декілька днів цей короткий ролик набрав у соцмережах більше двох мільйонів лайків, а в коментарях тільки і спілкуються про футболістку збірної Хорватії.
Що стосується самої гри, вона завершилася внічию з рахунком 1:1. У матчі-відповіді Маркович та компанія поступилися на виїзді 0:1, не зумівши пробитися на престижний турнір.