Майстер своєї справи: оператор жіночого футбольного матчу зафіксував пікантний кадр

Нещодавно відбувся матч кваліфікації на жіночий чемпіонат Європи з футболу, в якому зустрілися Хорватія та Північна Ірландія.

Під час одного з епізодів футболістка команди господарів впала на газон, сигналізуючи про ушкодження, чим доволі вміло користувався оператор трансляції.

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Камера доволі довго фокусувалася на лежачій гравчині, а саме на її пікантному місці, що виділялося на фоні білих шорт.

Вболівальники впізнали свою героїню епізоду, а саме нападницю Ану Маркович, яка відома своїми гарячими фото та неймовірною красою.

За декілька днів цей короткий ролик набрав у соцмережах більше двох мільйонів лайків, а в коментарях тільки і спілкуються про футболістку збірної Хорватії.

Що стосується самої гри, вона завершилася внічию з рахунком 1:1. У матчі-відповіді Маркович та компанія поступилися на виїзді 0:1, не зумівши пробитися на престижний турнір.