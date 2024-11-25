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Зірка жіночої команди Манчестер Сіті підкорила червону доріжку відвертим вбранням

Богдан Войченко — 25 листопада 2024, 13:24
Instagram
Зірка жіночої команди Манчестер Сіті підкорила червону доріжку відвертим вбранням

Зірка збірної Англії Хлоя Келлі викликала справжній фурор серед шанувальників, з’явившись на червоній доріжці церемонії GQ Men of the Year у неймовірному вбранні.

Футболістка Манчестер Сіті обрала ефектну та доволі відверту сукню, що складалася з білої частини та блискучої сріблястої тканини.

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26-річна спортсменка поділилася серією яскравих кадрів з події та афтерпаті у своєму Instagram.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку Келлі 5 матчів за "містян" у межах чемпіонату Англії, в яких вона не відзначилась результативними діями.

Келлі також має кілька вагомих трофеїв у своїй кар'єрі. Найгучніший успіх перемога на Євро-2022, де вона забила вирішальний гол у фіналі проти Німеччини, принісши Англії історичний тріумф.

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На клубному рівні дівчина вигравала Кубок Англії у 2021 році та Кубок англійської ліги у 2022-му.

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