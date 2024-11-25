Зірка жіночої команди Манчестер Сіті підкорила червону доріжку відвертим вбранням
Зірка збірної Англії Хлоя Келлі викликала справжній фурор серед шанувальників, з’явившись на червоній доріжці церемонії GQ Men of the Year у неймовірному вбранні.
Футболістка Манчестер Сіті обрала ефектну та доволі відверту сукню, що складалася з білої частини та блискучої сріблястої тканини.
26-річна спортсменка поділилася серією яскравих кадрів з події та афтерпаті у своєму Instagram.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку Келлі 5 матчів за "містян" у межах чемпіонату Англії, в яких вона не відзначилась результативними діями.
Келлі також має кілька вагомих трофеїв у своїй кар'єрі. Найгучніший успіх – перемога на Євро-2022, де вона забила вирішальний гол у фіналі проти Німеччини, принісши Англії історичний тріумф.
На клубному рівні дівчина вигравала Кубок Англії у 2021 році та Кубок англійської ліги у 2022-му.