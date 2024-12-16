Хавбек Шахтаря погодився на зниження зарплати в Корінтіансі, щоб не повертатися в Україну
Бразильський Корінтіанс погодив фінансові умови потенційного продовження оренди із півзахисником Майконом, права на якого належать донецькому Шахтарю.
Про це інформує Globo Esporte.
27-річний футболіст висловив готовність піти на зменшення заробітної плати, на чому наполягало керівництво бразильського клубу, бо не хоче повертатися в Україну через війну.
Повідомляється, що Корінтіанс готуватиме офіційну пропозицію донецькому клубу щодо оренди Майкона на сезон-2025 у бразильській Серії А.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Майкон залишив Шахтар і приєднався до Корінтіанса, де він і продовжує виступати на правах оренди.
Також була інформація, що представники "гірників" намагаються переконати футболіста повернутись до команди.