Хавбек Шахтаря погодився на зниження зарплати в Корінтіансі, щоб не повертатися в Україну

Бразильський Корінтіанс погодив фінансові умови потенційного продовження оренди із півзахисником Майконом, права на якого належать донецькому Шахтарю.

Про це інформує Globo Esporte.

27-річний футболіст висловив готовність піти на зменшення заробітної плати, на чому наполягало керівництво бразильського клубу, бо не хоче повертатися в Україну через війну.

Повідомляється, що Корінтіанс готуватиме офіційну пропозицію донецькому клубу щодо оренди Майкона на сезон-2025 у бразильській Серії А.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Майкон залишив Шахтар і приєднався до Корінтіанса, де він і продовжує виступати на правах оренди.

Також була інформація, що представники "гірників" намагаються переконати футболіста повернутись до команди.