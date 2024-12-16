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Хавбек Шахтаря погодився на зниження зарплати в Корінтіансі, щоб не повертатися в Україну

Олексій Мурзак — 16 грудня 2024, 19:43
Хавбек Шахтаря погодився на зниження зарплати в Корінтіансі, щоб не повертатися в Україну
Майкон
ФК Корінтіанс

Бразильський Корінтіанс погодив фінансові умови потенційного продовження оренди із півзахисником Майконом, права на якого належать донецькому Шахтарю.

Про це інформує Globo Esporte.

27-річний футболіст висловив готовність піти на зменшення заробітної плати, на чому наполягало керівництво бразильського клубу, бо не хоче повертатися в Україну через війну.

Повідомляється, що Корінтіанс готуватиме офіційну пропозицію донецькому клубу щодо оренди Майкона на сезон-2025 у бразильській Серії А.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Майкон залишив Шахтар і приєднався до Корінтіанса, де він і продовжує виступати на правах оренди.

Також була інформація, що представники "гірників" намагаються переконати футболіста повернутись до команди.

Корінтіанс Майкон Шахтар

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