Майбутнє збірної Іспанії: Омородіон зробив покер у матчі кваліфікації Євро-2025 U-21

20-річний нападник Порту та молодіжної збірної Іспанії Саму Омородіон відзначився покером у матчі останнього туру кваліфікації Євро-2025 проти Мальти U-21.

Той поєдинок завершився з рахунком 6:0. Форвард відкрив лік забитим м'ячам уже на 5 хвилині. Проте найбільш результативною виявилася остання 10-хвилинка першої половини гри.

Омородіон забив на 37-й, 39-й та 45+1-й хвилинах та остаточно закрив питання переможця. У підсумку він пішов на заміну вже на 59-й хвилині.

У нападника також дуже гарна статистика на клубному рівні. У сезоні-2024/25 він зіграв 7 поєдинків і відзначився стільки ж разів. Зокрема, у нього 3 голи у 2 матчах Ліги Європи.

Нагадаємо, що ще один талант Іспанії Ламін Ямал нещодавно потрапив до списку номінантів на "Золотий м'яч". Він став наймолодшим футболістом в історії, який претендує на цю престижну нагороду.