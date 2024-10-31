Аморім влаштує кадрову чистку в Манчестер Юнайтед

Головний тренер Спортинга Рубен Аморім, який незабаром очолить Манчестер Юнайтед, планує влаштувати серйозну кадрову чистко на своєму новому місці роботи.

Про це повідомляє TeamTalk.

За їхньою інформацією, Аморім не розраховує на чотирьох гравців Манчестер Югнайтед і збирається продати їх вже в січні. Мова йде про центрального захисника Віктора Ліндельофа, хавбеків Каземіро та Крістіана Еріксена, а також вінгера Антоні.

Аморім вже проінформував керівництво клубу про те, що хотів би підписати трьох гравців Спортинга: центрального захисника Гонсалу Інасіу, вінгерів Маркуса Едвардса та Педру Гонсалвеша.

Нагадаємо, Аморім уже узгодив умови контракту з Манчестер Юнайтед. Він приступить до роботи підчас листопадової паузи на матчі національних збірних.