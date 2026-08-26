Дворазовий чемпіон Італії у складі Ювентуса перейшов до команди із Серії B

Голкіпер туринського Ювентуса Маттіа Перін став гравцем Палермо.

Про це повідомляє пресслужба команди.

В офіційній заяві терміни співпраці та фінансові аспекти не розголошуються. Утім, інсайдер Нікола Скіра стверджує, що контракт був підписаний до 2029 року, й "розанеро" обійшовся у пів мільйона євро, а також передбачені бонуси.

Зауважимо, що в розташуванні "Старої синьйори" Перін опинився влітку 2018 року, перейшовши зі Дженоа, чиїм він є вихованцем.

За цей час 33-річний футболіст виконував роль скоріше резервного голкіпера, провівши за 8 років 71 матч, у яких пропустив 67 м'ячів та 30 разів залишив ворота недоторканними.

Проте, попри це, Перін у складі туринського колективу двічі вигравав чемпіонат Італії (18/19, 19/20), виграв Суперкубок Італії (18/19) та піднімав над головою Кубок Італії (23/24).

Додамо, що наразі Палермо виступає в другому за силою футбольному дивізіоні Італії.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Ювентус відмовився від того, аби Перін повернувся до Дженоа.