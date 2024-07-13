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Мати ексгравця збірної України дивом залишилась живою після ракетного удару

Максим Розенко , Станіслав Лисак — 13 липня, 19:59
Мати ексгравця збірної України дивом залишилась живою після ракетного удару

У будинок родини футболіста Аталанти та колишнього гравця збірної України Віктора Коваленка сьогодні прилетіла ворожа ракета.

За інформацією Чемпіона, під час удару в будинку перебувала мати Віктора, Людмила. У момент потрапляння ракети вона знаходилася на першому поверсі. Жінка дивом залишилася живою, зараз перебуває в місцевий лікарні. Другий поверх будинку був майже повністю зруйнований.

На початку повномасштабної війни колишній хавбек Шахтаря забрав батьків з Херсону до себе в Італію. Потім батьки перебували в Грузії. Тато футболіста Віктор Коваленко-старший повернувся до Італії, а мама Людмила до Херсону доглядати за господарством.

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Аталанта Віктор Коваленко

Віктор Коваленко

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