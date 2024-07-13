Мати ексгравця збірної України дивом залишилась живою після ракетного удару

У будинок родини футболіста Аталанти та колишнього гравця збірної України Віктора Коваленка сьогодні прилетіла ворожа ракета.

За інформацією Чемпіона, під час удару в будинку перебувала мати Віктора, Людмила. У момент потрапляння ракети вона знаходилася на першому поверсі. Жінка дивом залишилася живою, зараз перебуває в місцевий лікарні. Другий поверх будинку був майже повністю зруйнований.

На початку повномасштабної війни колишній хавбек Шахтаря забрав батьків з Херсону до себе в Італію. Потім батьки перебували в Грузії. Тато футболіста Віктор Коваленко-старший повернувся до Італії, а мама Людмила до Херсону доглядати за господарством.

Ми набрали Віктора Коваленка, але гравець італійського Емполі не відповів. У Людмили Коваленко мобільний вимкнений.