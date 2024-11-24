Олександія відправиться в гості до Вереса, Оболонь прийме Кривбас у 14 турі УПЛ

Сьогодні, 24 листопада, після паузи на матчі збірних відбудеться три поєдинки 14 туру Української Прем'єр-ліги.

Претендент на титул Олександрія поїде до Рівного аби зіграти з Вересом. У столиці України Оболонь зіграє проти Кривбаса. Закриватиме ігровий день зустріч у Львові, де Рух прийме Лівий берег.

Чемпіонат України – УПЛ

24 листопада, 14 тур

13:00 Оболонь – Кривбас

15:30 Верес – Олександрія

18:00 Рух – Лівий берег

Переглянути матчі можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Напередодні київське Динамо обіграло Чорноморець, а Шахтар завдяки успішному другому таймі розгромив Інгулець.