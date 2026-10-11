Дністер переміг Діназ, Рух зіграв внічию з Нивою у 10 турі Другої ліги

У неділю, 11 жовтня, відбулися два матчі десятого туру у групі А Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27.

Дністер завдяки голу Василя Палагнюка в першому таймі мінімально обіграв Діназ і закріпився на другому місці турнірної таблиці.

В іншому матчі Рух і вінницька Нива зіграли внічию. Львів'яни вийшли вперед на 86-й хвилині завдяки голу Ростислава-Назара Дяка. Однак гості врятувалися від поразки в компенсований час – Олександр Калінін зрівняв рахунок на четвертій компенсованій хвилині.

Чемпіонат України – Друга ліга

10-й тур, 11 жовтня

Дністер – Діназ 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 17 Палагнюк

Рух – Нива Вінниця 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 86 Дяк, 1:1 – 90+4 Калінін

Нагадаємо, що в інших матчах групи А Самбір-Нива-2 і Вільхівці зіграли внічию, а Брацлав на виїзді розгромив Поділля та зміцнив лідерство в турнірній таблиці.