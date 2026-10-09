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Металург обіграв Полтаву-2, нічия Ниви-2 та Вільхівців у 10 турі Другої ліги

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 19:31
Металург обіграв Полтаву-2, нічия Ниви-2 та Вільхівців у 10 турі Другої ліги

У п'ятницю, 9 жовтня, відбулися два стартових матчі в рамках десятого туру Другої ліги чемпіонату України сезону-2026/27. У групі А в матчі між Самбір-Нивою-2 і Вільхівцями забитих голів не було.

В групі Б Металург Запоріжжя завдяки голу Кириля Біляєва в першому таймі мінімально обіграв Полтаву-2. Матч переривався через повітряну тривогу.

Чемпіонат України – Друга ліга
10 тур, 9 жовтня
Група А

Самбір-Нива-2 – Вільхівці – 0:0 (0:0)

Група Б

Металург Запоріжжя – Полтава – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Біляєв

Решта матчів десятого туру Другої ліги відбудуться 10, 11 і 12 жовтня.

Нагадаємо, минулого тижня Металург у дев'ятому турі вдома програв Карбону з рахунком 1:2.

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