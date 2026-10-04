Брацлав вирвав перемогу над Рухом у 9 турі Другої ліги

У неділю, 4 жовтня, продовжився дев'ятий тур Другої ліги сезону-2026/27. Брацлав на останніх хвилинах вирвав виїзну перемогу над Рухом. Дубль оформив Олександр П'ятов, а вирішальний гол на рахунку Владислава Нехтія.

Чемпіонат України – Друга ліга

9 тур, 4 жовтня

Група А

Рух – Брацлав – 2:3 (1:1)

Голи: 1:0 – 28 Гордєєв, 1:1 – 42 П'ятов, 1:2 – 60 П'ятов, 2:2 – 71 Угрік, 2:3 – 87 Нехтій

Також на неділю, 4 жовтня, запланований ще один матч 9 туру Другої ліги – в групі Б Металург Запоріжжя повинен приймати Карбон. Цей поєдинок повинен був розпочатися о 14:30 за київським часом, проте досі не стартував через повітряну тривогу в Запорізькій області.

Напередодні перемоги здобули Діназ і Авангард.