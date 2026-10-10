Брацлав розгромив Поділля та зміцнив лідерство у Другій лізі

Брацлав на виїзді розгромив Поділля у матчі 10-го туру групи А Другої ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 5:1.

Гості відкрили рахунок уже на 3-й хвилині завдяки голу Олексія Бандуріна. На 19-й Валентин Овчарук подвоїв перевагу Брацлава, забезпечивши команді комфортний результат перед перервою.

У другому таймі Олександр П'ятов довів рахунок до розгромного. Руслан Черненко відіграв один м'яч, проте невдовзі Руслан Паламар відновив перевагу гостей у три голи. Остаточний результат встановив Валентин Корєшков.

Брацлав набрав 23 очки та очолює турнірну таблицю групи А, залишаючись непереможеним: 7 перемог і 2 нічиї. Поділля з 13 балами посідає четверте місце.

Чемпіонат України – Друга ліга

10 тур, 10 жовтня

Група А

Поділля – Брацлав 1:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Бандурін, 0:2 – 19 Овчарук, 0:3 – 55 П'ятов, 1:3 – 60 Черненко, 1:4 – 63 Паламар, 1:5 – 79 Корєшков

Нагадаємо, 9 жовтня Металург обіграв Полтаву-2.