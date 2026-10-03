Діназ і Авангард здобули перемоги в 9 турі Другої ліги

У суботу, 3 жовтня, відбувся ряд матчів 9 туру Другої ліги сезону-2026/27. У Групі А перемоги здобули Діназ і Вільхівці, а матч між Скалою 1911 і вінницькою Нивою завершився внічию.

У Групі Б Полтава-2 виявилася сильнішою за Олександрію-2, а Авангард на виїзді обіграв Ребел.

Чемпіонат України – Друга ліга

9 тур, 3 жовтня

Група А

Самбір-Нива-2 – Діназ – 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 4 Кантур, 0:2 – 61 Дорош, 1:2 – 85 Романюк

Скала 1911 – Нива Вінниця – 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 1 Вільховий, 1:1 – 36 Мендес, 1:2 – 45+7 Калінін, 2:2 – 87 Шуміга

Поділля – Вільхівці – 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 4 Савін, 1:1 – 29 Боцьків, 1:2 – 66 Шестаков

Група Б

Полтава-2 – Олександрія-2 – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 82 Зіняр

Ребел – Авангард – 1:2 (1:0)

Голи: 0:1 – 43 Галушка, 1:1 – 82 Ставничий, 1:2 – 84 Солокан

9 тур Другої ліги завершиться у неділю, 4 жовтня, матчами Рух – Брацлав і Металург Запоріжжя – Карбон. Напередодні Пенуел зіграв унічию з Атлетом.