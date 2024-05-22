Металіст 1925 — Верес: на вирішальному матчі буде присутній VAR

На матчі заключного 30 туру Української Прем'єр-ліги між Металістом 1925 та Вересом буде присутній VAR.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Арбітром VAR буде Андрій Коваленко, його асистентом стане Валентин Куцев.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про те, що за підсумками жеребкування вирішальна гра пройде без системи відеоповторів.

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Для того, аби зберегти прописку, Вересу потрібно перемагати. Достатньо буде й нічиєї — за умови, що Минай не зможе виграти в паралельному поєдинку з Кривбасом.

А Металісту 1925 потрібно не лише перемагати Верес, а й сподіватися, що Минай поступиться Кривбасу.