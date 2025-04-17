Відомі коментатори матчу 1/4 фіналу Ліги Європи Манчестер Юнайтед – Ліон

У четвер, 17 квітня, Манчестер Юнайтед і французький Ліон проведуть матч-відповідь в межах 1/4 фіналу Ліги Європи. Стартовий свисток на легендарній арені Олд Траффорд пролунає о 22:00 за київським часом.

Цей та інші чвертьфінальні поєдинки Ліги Європи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO, офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні, за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK XL".

Матч Манчестер Юнайтед – Ліон прокоментують Володимир Кобельков і Павло Посохов. О 21:35 стартуватиме аналітична студія у форматі "візитівки".

Трансляція гри буде доступна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", а також в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт".

Нагадаємо, у першому матчі Ман Юнайтед втратив перемогу над Ліоном (2:2), пропустивши гол від Раяна Шеркі на 90+5 хвилині.