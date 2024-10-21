Матч чемпіонату Швеції був перерваний через свавілля фанатів
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Стокгольмське дербі між командами Хаммарбю та Юргорден довелося призупинити у середині другого тайму через свавілля фанатів господарів.
Як повідомляє пресслужба Хаммарбю матч буде дограний сьогодні о 14:00 за київським часом.
Поєдинок був перерваний, оскільки на поле летіли факели та інші предмети із сектору вболівальників Хаммарбю.
Варто зазначити, що їхні улюбленці завдяки дубль Наїля Бесари у першому таймі вів з рахунком 2:0.
За 4 тури до фінішу сезону обидва клуби мають по 47 очок і ділять 2-3 місце.