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Матч чемпіонату Швеції був перерваний через свавілля фанатів

Руслан Травкін — 21 жовтня, 13:46
Матч чемпіонату Швеції був перерваний через свавілля фанатів
facebook.com/hammarbyfotboll

Стокгольмське дербі між командами Хаммарбю та Юргорден довелося призупинити у середині другого тайму через свавілля фанатів господарів.

Як повідомляє пресслужба Хаммарбю матч буде дограний сьогодні о 14:00 за київським часом.

Поєдинок був перерваний, оскільки на поле летіли факели та інші предмети із сектору вболівальників Хаммарбю.

Варто зазначити, що їхні улюбленці завдяки дубль Наїля Бесари у першому таймі вів з рахунком 2:0.

За 4 тури до фінішу сезону обидва клуби мають по 47 очок і ділять 2-3 місце.

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