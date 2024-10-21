Матч чемпіонату Швеції був перерваний через свавілля фанатів

Стокгольмське дербі між командами Хаммарбю та Юргорден довелося призупинити у середині другого тайму через свавілля фанатів господарів.

Як повідомляє пресслужба Хаммарбю матч буде дограний сьогодні о 14:00 за київським часом.

Поєдинок був перерваний, оскільки на поле летіли факели та інші предмети із сектору вболівальників Хаммарбю.

Варто зазначити, що їхні улюбленці завдяки дубль Наїля Бесари у першому таймі вів з рахунком 2:0.

За 4 тури до фінішу сезону обидва клуби мають по 47 очок і ділять 2-3 місце.

They might have turned off the lights in the stadium but the Hammarby fans is still singing in the stands. pic.twitter.com/BF8oo657Lp — 🇸🇪 (@SwedeStats) October 20, 2024

The Hammarby players went out on the pitch to applaude the fans. The captain Nahir Besara thanked the fans for their support. pic.twitter.com/NgU2ZnCc9J — 🇸🇪 (@SwedeStats) October 20, 2024