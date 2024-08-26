Матч Карпати — Ворскла пройде без глядачів

Домашній матч п'ятого туру Української Прем'єр-ліги для львів'ян пройде без глядачів.

Про це заявляє пресслужба клубу.

Українська асоціація футболу покарала львівську команду за перевищення дозволеної кількості людей на трибунах у нещодавньому поєдинку проти Динамо у матчі 3 туру УПЛ. Окрім того, на Карпати буде накладено штраф, сума якого не розголошується.

Зазначимо, що всі кошти від продажу квитків спрямовуються на допомогу Збройним Силам України. За кошти від продажу квитків на матч з київскьим клубом було придбано 98 ударних безпілотників, які вже передані підрозділам Десантно-штурмових військ та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Нагадаємо, 21 серпня, Карпати розгромили одеський Чорноморець у матчі третього етапу Кубка України сезону-2024/25.