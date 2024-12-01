Знову бійка в Англії: фанати Вест Гема атакували вболівальників Арсенала

У суботу, 30 листопада, під час гри між Вест Гемом і Арсеналом на Лондонському стадіоні відбулася бійка між уболівальниками.

Конфлікт виник після того, як "каноніри" упевнено повели у рахунку 4:0. Незважаючи на те, що "молотобойці" відіграли два голи перед перервою, напруга на трибунах лише зростала.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно, як група фанатів сперечається, після чого один із чоловіків завдає удару іншому. Постраждалий відповідає нападом, але його швидко зупиняють інші вболівальники. Один із глядачів навіть намагався вдарити учасника бійки по голові, поки його утримували.

Arsenal fan attacked by West Ham fans when celebrating after his team went 4-0 up at London stadium.pic.twitter.com/cTUa7JHYZ8 — Kyama (@ElijahKyama_) December 1, 2024

Очевидці кажуть, що фанат, який почав бійку, виглядав "нокаутованим". Причини конфлікту залишаються невідомими, але ситуація швидко привернула увагу стюардів, які втрутилися та припинили інцидент.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою Арсенала з рахунком 5:2.