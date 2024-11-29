Подвійний біль: фанати примудрилися через футбольний м'яч втратити два келиха пива

Непередбачений інцидент стався на матчі між Твенте та Уніоном в межах Ліги Європи.

Під час другої половини зустрічі, коли один із гравців невдало виконав подачу, увагу телекамер привернули двоє фанатів, що стояли з пивом за воротами.

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Спершу м'яч, що відскочив, вибив стакан з рук одного з уболівальників, коли той не встиг зреагувати. Але справжній казус стався за секунду. Інший фанат спробував першим вибити м’яч, однак промахнувся і влучив у пиво свого друга, розливши його йому прямо на одяг.

Курйозний момент одразу потрапив у трансляцію, а телекоментатори не змогли стримати сміху. На жаль, жодної краплі пива врятувати так і не вдалося.

Ця історія швидко облетіла соцмережі та стала джерелом жартів серед футбольних фанатів.

Зазначимо, що сама гра завершилася перемогою бельгійського колективу із рахунком 1:0.