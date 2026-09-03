Інтер призначив нового спортивного директора

Даріо Баччін призначений на посаду спортивного директора міланського Інтера.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

На цій посаді Баччін замінив П'єро Аузіліо. Напередодні повідомлялося про те, що він покине Інтер наприкінці поточного сезону, коли завершиться термін дії його контракту. Проте сторони вирішили завершити співпрацю достроково.

Баччін працює в Інтері з 2017 року. До 2025 року був заступником Аузіліо, з літа 2025 року управляв молодіжною командою Інтера U-23, ідейним натхненником створення якої він і був. До появи в Інтері працював скаутом у Сієні, а також менеджером академії та першої команди в Палермо.

Що стосується Аузіліо, то в його послугах зацікавлений ряд клубів АПЛ, найбільш імовірним варіантом продовження кар'єри наразі називається Тоттенгем.