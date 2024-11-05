Зірка Арсенала таємно одружився на своїй вагітній дівчині

Незважаючи на травму, через яку Мартін Едегор тимчасово поза грою, він, схоже, зайнятий особистим життям. Як повідомляють ЗМІ, капітан Арсенала таємно одружився зі своєю партнеркою Хелен Спіллінг, яка зараз вагітна.

Едегор уперше поділився новиною про свої стосунки з 27-річною дівчиною минулого літа. У серпні пара оголосила про очікування дитини з милою публікацією в соціальних мережах.

Цікаво, що нещодавно Хелен помітили в Лондоні з обручкою на пальці, а за даними норвезького видання Verdens Gang, Едегор тепер офіційно змінив статус на "одружений" у національному реєстрі Норвегії. Хелен також змінила своє прізвище на Едегор.

Зазначимо, що Хелене Спіллінг – відома танцівниця та підприємиця, яка виграла 17 золотих медалей на національних чемпіонатах Норвегії та заснувала власну танцювальну студію. У 2021 році вона стала переможницею норвезького аналога "Танців з зірками".

Тим часом Мартін Едегор відновлюється від травми, отриманої у вересні, і вже повернувся до тренувань.