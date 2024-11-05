Черговий скандал: гравець Ліверпуля пропонував відомий блогерці зняти відео 18+
Джаррел Кванса
Захисник Ліверпуля Джаррел Кванса потрапив у гучний скандал через свою інтимну переписку.
Англійський футболіст протягом довгого часу залицявся до моделі на OnlyFans Астрід Ветт, що і показала дівчина у соціальних мережах. Зрозумівши свою помилку, вона швидко видалила пост.
Багато фанатів зберегли собі допис, на якому побачили те, як Кванса пропонував дівчині зустрітися та записати разом відео 18+.
Крім того, вболівальники помітили листування з іншою зіркою Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.
Нагадаємо, цього сезону Джаррел Кванса зіграв за першу команду "червоних" лише один матч у межах АПЛ, провівши на полі 46 хвилин.