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Черговий скандал: гравець Ліверпуля пропонував відомий блогерці зняти відео 18+

Богдан Войченко — 5 листопада 2024, 21:05
Джаррел Кванса
Черговий скандал: гравець Ліверпуля пропонував відомий блогерці зняти відео 18+

Захисник Ліверпуля Джаррел Кванса потрапив у гучний скандал через свою інтимну переписку.

Англійський футболіст протягом довгого часу залицявся до моделі на OnlyFans Астрід Ветт, що і показала дівчина у соціальних мережах. Зрозумівши свою помилку, вона швидко видалила пост.

Багато фанатів зберегли собі допис, на якому побачили те, як Кванса пропонував дівчині зустрітися та записати разом відео 18+.

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Крім того, вболівальники помітили листування з іншою зіркою Ліверпуля Трентом Александером-Арнольдом.

Нагадаємо, цього сезону Джаррел Кванса зіграв за першу команду "червоних" лише один матч у межах АПЛ, провівши на полі 46 хвилин.

Ліверпуль скандал 18+ OnlyFans