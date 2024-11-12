Норвегія не зможе розраховувати на Едегора у матчах Ліги націй
Мартін Едегор
Фабріціо Романо
Капітан Арсеналу та збірної Норвегії Мартін Едегор не допоможе своїй національній команді у майбутніх матчах Ліги націй.
Як повідомляє Фабріціо Романо, 25-річний хавбек пропустить останні дві гри турніру зі Словенією та Казахстаном.
Футболіст не поїде до розташування збірної Норвегії, а залишиться у Лондоні, де він продовжить набирати форму.
Нагадаємо, що Мартін Едегор пропустив майже два місяці через травму щиколотки, яку він зазнав у матчі Ліги націй проти Австрії (2:1) 9 вересня.
У нинішньому сезоні Едегор провів 5 матчів, у яких він відзначився однією результативною передачею.