Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Норвегія не зможе розраховувати на Едегора у матчах Ліги націй

Олексій Погорелов — 12 листопада 2024, 13:08
Норвегія не зможе розраховувати на Едегора у матчах Ліги націй
Мартін Едегор
Фабріціо Романо

Капітан Арсеналу та збірної Норвегії Мартін Едегор не допоможе своїй національній команді у майбутніх матчах Ліги націй.

Як повідомляє Фабріціо Романо, 25-річний хавбек пропустить останні дві гри турніру зі Словенією та Казахстаном.

Футболіст не поїде до розташування збірної Норвегії, а залишиться у Лондоні, де він продовжить набирати форму.

Читайте також :
Родрі: Відчуваю, що можу повернутися на поле вже цього сезону

Нагадаємо, що Мартін Едегор пропустив майже два місяці через травму щиколотки, яку він зазнав у матчі Ліги націй проти Австрії (2:1) 9 вересня.

У нинішньому сезоні Едегор провів 5 матчів, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Арсенал (Лондон) Збірна Норвегії Ліга націй УЄФА Мартін Едегор

Мартін Едегор

Зірка Арсенала таємно одружився на своїй вагітній дівчині
Ключовий гравець Арсенала повернувся до тренувань з командою
Бондаренко виділив двох найсильніших гравців Арсенала
Артета оцінив шанси Едегора і Сака зіграти з Шахтарем
Ключовий гравець Арсенала вибув до грудня через рецидив травми

Останні новини