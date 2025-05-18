Команда Де Дзербі забила 4 м'ячі: огляд матчу Марсель – Ренн

У межах 34 туру Ліги 1 Марсель на "Велодромі" приймав Ренн.

Команда Роберто Де Дзербі здобула перемогу з рахунком 4:2.

Огляд матчу

Чемпіонат Франції – Ліга 1

34 тур, 17 травня

Марсель – Ренн 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 14 Коне, 1:1 – 21 Грінвуд (пен), 2:1 – 38 Рабіо, 3:1 – 45+1 Грінвуд, 3:2 – 72 Гомес, 4:2 – 90+2 Рабіо

Перемога дозволила Марселю зберегти друге місце за підсумками чемпіонату. "Біло-голубі" отримали путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, з результатами 34 туру можна ознайомитися ТУТ.