Марсель здолав Страсбург та очолив Лігу 1

Сьогодні, 26 вересня, Марсель у стартовій грі 6 туру Ліги 1 на виїзді обіграв Страсбург.

Матч завершився з рахунком 2:1.

Господарі вийшли вперед на старті другого тайму після голу 19-річного Абдула Уаттари. Марсель відновив паритет після влучного удару П'єра-Емеріка Обамеянга, а на 90+1 хвилині Майкл Мурільйо приніс провансальцям перемогу.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

6 тур, 26 вересня

Страсбург – Марсель 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Уаттара, 1:1 – 78 Обамеянг, 1:2 – 90+1 Мурільйо

Перемога дозволила Марселю з 12 балами очолити турнірну таблицю чемпіонату. Щоправда, аналогічну кількість очок мають ще чотири колективи.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у минулому турі Марсель вдома обіграв ПСЖ. Єдиний гол в активі Наєфа Агерда, який скористався помилкою голкіпера парижан та переправив м'яч у сітку воріт.