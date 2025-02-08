Поганий характер? Де Дзербі розповів, чому Марсель відмовився від Погба

Марсель був одним з клубів, які претендували на підписання Поля Погба. Проте головний тренер провансальців Роберто Де Дзербі заявив, що хавбек не приєднається до його команди.

Слова 45-річного італійця наводить Goal.

Колишній наставник Шахтаря вказав на те, що він не може втратити контроль над роздягальнею через вплив 31-річного француза на інших.

"Баланс роздягальні, ніхто не може його змінити. Ніхто не розбалансує мою роздягальню, поки я тут тренер. Погба – дуже хороший гравець, але ми повинні були зрозуміти, де ми можемо його використати, коли він буде готовий грати, в якій ролі, на якій позиції. Чим більше чемпіонів, тим я щасливіший – це не так. Це була загальна оцінка, і, можливо, вона зміниться, але на даний момент ми прийняли це рішення через кілька факторів", – скказав Де Дзербі.

Нагадаємо, що після скорочення дискваліфікації за допінг Поль Погба розірвав контракт з Ювентусом.

Півзахисник може тренуватися з командою, починаючи з січня. Але на поле в матчі француз матиме змогу вийти тільки у березні.