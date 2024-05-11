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Ексфутболіст збірної України завершив кар'єру

Владислав Уткін — 11 травня, 14:55
Ексфутболіст збірної України завершив кар'єру

Ексгравець Шахтаря, Металіста та збірної України Марлос завершив ігрову кар'єру.

Про це повідомив портал Transfermarkt.

Натуралізований українець перебував без команди з початку 2023 року, коли залишив бразильський Атлетико Паранаенс, а остаточно вирішив завершити кар'єру 1 травня цього року.

Більшу частину футбольної кар'єри Марлос провів в Україні. У складі Металіста та Шахтаря півзахисник провів понад 350 матчів у всіх турнірах, також на його рахунку 27 поєдинків та забитий м'яч у складі національної збірної України.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії Марлос евакуювався з охопленої війною України в Румунію попри заборону на виїзд з країни чоловіків призовного віку.

Марлос

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