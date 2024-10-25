Колишній хавбек збірної України з футболу Марлос став генеральним директором бразильського клубу Сан Жозенсе.

Про це повідомила клубна пресслужба.

" Спочатку я збираюся зосередитися на трьох завданнях: підвищити професіоналізм організаційної структури клубу, зібрати і сформувати якісний склад, який зможе представляти наших уболівальників у Сан-Жозенсе, і реалізувати свою мрію - приділити особливу увагу юним спортсменам", –прокоментував Марлос своє призначення.

Сан-Жозенсе був заснований 2015 року. Клуб виступає в Лізі Паранаенсе.

Марлос в Україні грав за харківський Металіст та донецький Шахтар. Згодом отримав український паспорт. У складі "синьо-жовтих" провів 27 матчів і забив 1 гол.

Колишній хавбек збірної України з футболу Марлос став генеральним директором бразильського клубу Сан Жозенсе.