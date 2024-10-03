Буде для нас уроком: півзахисник Шахтаря – про поразку від Аталанти
Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес поділився думками після поразки від Аталанти в матчі 2 туру Ліги чемпіонів.
Його слова наводить пресслужба "гірників".
"Як на мене, ми зуміли створити чимало нагод, враховуючи те, що Аталанта – кваліфікований колектив та учасник єврокубків. Зважаючи на всі ці факти, ми продемонстрували гарний рівень, і цей поєдинок точно стане для нас хорошим уроком.
Змагання тривають, і попереду ще 6 матчів у Лізі чемпіонів, де ми проявлятимемо себе на максимум і навіть більше.
Як уже згадував, у нас було вдосталь хороших моментів протягом гри, ми добре завершували атаки останнім пасом. Можливо, трохи забракло реалізації. Це стане уроком для нас на майбутні матчі", – наголосив бразилець.
Півзахисник зазначив, що Аталанта – це чудова команда з великим досвідом.
"Ми могли б змінити хід гри, якби краще реалізували свої моменти, особливо на початку другого тайму. Нам трохи бракувало різкості у завершальній фазі атаки. Змагання тривають, зараз зосередимося на наступній грі", – підкреслив Марлон.
Нагадаємо, Шахтар розгромно поступився Аталанті у номінально домашньому матчі Ліги чемпіонів (0:3). У наступному турі "гірники" зіграють проти лондонського Арсенала.
Після двох турів Ліги чемпіонів у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Аталанта має в активі чотири бали.