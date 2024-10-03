Буде для нас уроком: півзахисник Шахтаря – про поразку від Аталанти

Півзахисник Шахтаря Марлон Гомес поділився думками після поразки від Аталанти в матчі 2 туру Ліги чемпіонів.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Як на мене, ми зуміли створити чимало нагод, враховуючи те, що Аталанта – кваліфікований колектив та учасник єврокубків. Зважаючи на всі ці факти, ми продемонстрували гарний рівень, і цей поєдинок точно стане для нас хорошим уроком.



Змагання тривають, і попереду ще 6 матчів у Лізі чемпіонів, де ми проявлятимемо себе на максимум і навіть більше.



Як уже згадував, у нас було вдосталь хороших моментів протягом гри, ми добре завершували атаки останнім пасом. Можливо, трохи забракло реалізації. Це стане уроком для нас на майбутні матчі", – наголосив бразилець.