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Колишній тренер Коноплянки отримав важливу посаду в керівництві Баварії

Руслан Травкін — 21 серпня, 18:48
Колишній тренер Коноплянки отримав важливу посаду в керівництві Баварії
Євген Коноплянка (№11) та Маркус Вайнцирль
Getty images

Маркус Вайнцирль став новим спортивним директором молодіжної команди Баварії.

Про його призначення сказано на сайті клубу.

49-річний Вайнцирль замінить Хаміта Алтинтопа. Колишній лідер збірної Туреччини вирішив піти зі своєї посади.

Вайнцирль почав кар'єру тренера в 2008 році, очоливши Ян Регенсбург. Потім тренував Аугсбург, Шальке, Штутгарт та Нюрнберг. Під час роботи із Шальке він перетинався з Євгеном Коноплянкою, але під його керівництвом українець не мав стабільного ігрового часу.

Нагадаємо, Баварія до закриття трансферного вікна хоче позбутися досвідченого німецького хавбека, а також посилити захист гравцем Ліверпуля.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Євген Коноплянка спортивний директор

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