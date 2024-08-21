Колишній тренер Коноплянки отримав важливу посаду в керівництві Баварії

Маркус Вайнцирль став новим спортивним директором молодіжної команди Баварії.

Про його призначення сказано на сайті клубу.

49-річний Вайнцирль замінить Хаміта Алтинтопа. Колишній лідер збірної Туреччини вирішив піти зі своєї посади.

Вайнцирль почав кар'єру тренера в 2008 році, очоливши Ян Регенсбург. Потім тренував Аугсбург, Шальке, Штутгарт та Нюрнберг. Під час роботи із Шальке він перетинався з Євгеном Коноплянкою, але під його керівництвом українець не мав стабільного ігрового часу.

Нагадаємо, Баварія до закриття трансферного вікна хоче позбутися досвідченого німецького хавбека, а також посилити захист гравцем Ліверпуля.