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До Мессі, але не зовсім. Марко Ройс визначився з новим клубом

Руслан Травкін — 8 серпня, 05:22
До Мессі, але не зовсім. Марко Ройс визначився з новим клубом

Німецький півзахисник Марко Ройс приєднається до Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

35-річний Ройс після 12 сезонів пішов із Боруссії Дортмунд, за яку відіграв 429 матчів і забив 170 голів. Він та його представники погодили контракт з клубом MLS.

Сторони домовились про співпрацю до кінця 2025 року з опцією продовження.

Марко також грав за Рот-Вайс Ален та Боруссію Менхенгладбах. На його рахунку 15 голів за 48 поєдинків за збірну Німеччини.

Раніше ми писали, що універсальний гравець Баварії відмовився переходити до ПСЖ.

MLS Боруссія Дортмунд Лос-Анджелес Гелаксі Марко Ройс

Марко Ройс

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