До Мессі, але не зовсім. Марко Ройс визначився з новим клубом

Німецький півзахисник Марко Ройс приєднається до Лос-Анджелес Гелаксі.

Про це повідомляє футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

35-річний Ройс після 12 сезонів пішов із Боруссії Дортмунд, за яку відіграв 429 матчів і забив 170 голів. Він та його представники погодили контракт з клубом MLS.

Сторони домовились про співпрацю до кінця 2025 року з опцією продовження.

Марко також грав за Рот-Вайс Ален та Боруссію Менхенгладбах. На його рахунку 15 голів за 48 поєдинків за збірну Німеччини.

Раніше ми писали, що універсальний гравець Баварії відмовився переходити до ПСЖ.