Кімміх відхилив пропозиції ПСЖ та визначивсся зі своїм майбутнім

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх відмовився перейти у французький Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

ПСЖ проявляв інтерес до 29-річного німецького хавбека, однак Кімміх не захотів переходити до паризького клубу.

Зазначається, що Йозуа може залишитися в Баварії. Наразі розпочалися переговори про новий контракт, який спливає вже у 2025 році. Мюнхенцям необхідно продовжити угоду, щоб півзахисник не покинув команду на правах вільного агента.

🚨🔴 Joshua #Kimmich has rejected the possibility to join Paris Saint-Germain in August ✔️



PSG have informed FC Bayern about their concrete interest to sign him but Kimmich said no. Bayern informed about his decision to stay.



First positive talks about a new contract beyond… pic.twitter.com/HmmrgAr8z9 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 6, 2024

У минулому сезоні Кімміх провів 40 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів. Чинний контракт Йозуа розрахований до червня 2025 року.

Зазначимо, що німецький півзахисник допоміг своїй збірній дістатися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, ставши одним з найкращих гравців турніру.