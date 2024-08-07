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Кімміх відхилив пропозиції ПСЖ та визначивсся зі своїм майбутнім

Станіслав Лисак — 7 серпня, 07:55
Кімміх відхилив пропозиції ПСЖ та визначивсся зі своїм майбутнім

Півзахисник Баварії та збірної Німеччини Йозуа Кімміх відмовився перейти у французький Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

ПСЖ проявляв інтерес до 29-річного німецького хавбека, однак Кімміх не захотів переходити до паризького клубу.

Зазначається, що Йозуа може залишитися в Баварії. Наразі розпочалися переговори про новий контракт, який спливає вже у 2025 році. Мюнхенцям необхідно продовжити угоду, щоб півзахисник не покинув команду на правах вільного агента.

У минулому сезоні Кімміх провів 40 матчів за Баварію в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 10 асистів. Чинний контракт Йозуа розрахований до червня 2025 року.

Зазначимо, що німецький півзахисник допоміг своїй збірній дістатися до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2024, ставши одним з найкращих гравців турніру.

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