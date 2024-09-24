Бароні: Проти Динамо на поле вийдуть ті, хто отримує мало ігрового часу
Головний тренер Лаціо Марко Бароні поспілкувався з журналістами на прессконференції напередодні гри проти Динамо у 1 турі Ліги Європи-2024/25.
Його слова цитує сайт римського клубу.
"Ліга Європи та матч з Динамо – це шанс зіграти тим, хто мало грає на старті сезону. Однак від них я все одно чекаю на певний рівень гри.
Звичайно, поразка в останньому матчі чемпіонату була неприємною, але ми покращуємо наш футбол.
Команда мало пропускає, проте потрібно бути агресивнішими в атаці. Бути біля воріт суперника такими ж стабільними, як і біля своїх.
Новий формат єврокубків вважаю цікавим, а завтра ми зустрінемося з суперником, який грав у кваліфікації Ліги чемпіонів", – сказав Бароні.
Нагадаємо, зустріч Динамо з Лаціо відбудеться в середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30 за київським часом.