Маркевич – про Бражка та Шапаренка у збірній: Диво буде, якщо вони себе проявлять

Колишній наставник збірної України та багатьох українських клубів Мирон Маркевич вважає, що Микола Шапаренко та Володимир Бражко не заслужили виклик до національної команди.

Про це повідомляє Meta.ua.

На думку Мирона Маркевича, обидва представники Динамо виступають не надто добре у поточному сезоні, тому їхній виклик до збірної України зрозумілий не всім.

"Їм зараз нічого робити в національній команді. Вони не готові, це однозначно. Диво буде, якщо вони себе проявлять", – сказав Маркевич

Микола Шапаренко у складі національної збірної України зіграв 40 матчів, у яких відзначився 2 забитими мʼячами. На рахунку Володимира Бражка 9 поєдинків за головну команду країни та жодного забитого мʼяча.

Раніше головний тренер викликав до збірної Олега Очеретька, замість травмованого Олександра Зубкова. Також до національної команди вперше був викликаний Владислав Велетень з Полісся.