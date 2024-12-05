Шанси є тільки в одному випадку: Маркевич – про майбутній матч Динамо проти Реала Сосьєдад

Відомий український тренер Мирон Маркевич не вірить, що Динамо зможе взяти очки в матчі проти Реала Сосьєдад у 6 турі Ліги Європи.

Свою думку він висловив у коментарі Українському футболу.

"Я не бачу за рахунок чого Динамо зможе взяти очки. Хоча Реал Сосьедад – це така команда… Багато чого залежатиме, чи будуть іспанці грати основою. Якщо так, то буде дуже важко, а якщо вийдуть напіврезервним складом, то шанси є", – зазначив він.

Маркевич також пояснив, чому Динамо показує такі жаливі результати у Лізі Європи.

"Такий зараз рівень у Динамо. Інтенсивності немає зовсім, і коли кияни попадають під інтенсивний футбол, то не знають, що робити. Замкнуте коло. Також у Динамо дуже слабка оборона, з якою важко грати у футбол. Якщо у півзахисті і нападі ще більш-менш, то у захисті катастрофа. Михавку треба час, йому всього 19 років, хоч матеріал дуже хороший. Я вважаю, що він виросте в хорошого футболіста.

Чи бачу я сьогодні лідера у Динамо, чи команда абсолютно сіра? Тут ви правильно сказали. Не бачу я лідера. Раніше лідером був Ярмоленко, а зараз його немає", – підкреслив тренер.