Маркевич оцінив шанси Динамо на переможні матчі у Лізі Європи

Екснаставник Карпат Мирон Маркевич вважає, що київське Динамо має шанси вийти з групи у Лізі Європи.

Його слова передає Sport.ua.

"Якщо Динамо хоче бути на видноті в єврокубках, то повинно підсилитися фактурним нападником, який би чіплявся за м'яч, створював тиск на оборону візаві. Згадайте хоча б учорашній поєдинок в Зальцбургу. Гості подали більш як десять кутових, але господарі без зусиль вигравали "другий поверх". Хоча, загалом, динамівці достойно виступили на перших етапах Ліги чемпіонів, пройшовши Партизан та Глазго Рейнджерс. Кияни повинні вийти з групи у Лізі Європи, звичайно, за умови, що збережуть всіх ключових виконавців й обійдеться без травм. Все ж, за єврокубковими мірками не можна сказати, що в них довга лава запасних", — сказав фахівець.

За сумою двох матчів Зальцбург переміг Динамо з рахунком 3:1 у плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Команда Олександра Шовковського зіграє на груповому етапі Ліги Європи. Вже відомо, в який кошик потрапили кияни. Своїх суперників "біло-сині" дізнаються у п’ятницю, 30 серпня. Початок жеребкування о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Мирон Маркевич залишив Карпати трохи більше місяця тому. Після відходу тренер заявив, що його бачення майбутнього проєкту відрізнялося від планів президента.