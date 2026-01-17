Українська правда
Потрібно виправляти ситуацію: Маркевич – про перспективи Карпат у другій половині сезону

Олександр Булава — 17 січня 2026, 14:50
Мирон Маркевич
ФК Карпати Львів

Колишній наставник львівських Карпат Мирон Маркевич оцінив перспективи команди після призначення іспанського фахівця Франсіско Фернандеса на посаду головного тренера.

Цитує фахівця "Український футбол".

"Підсумкова позиція в чемпіонаті України? З цими можливостями і бюджетом явно не на те місце, щоб бути в зоні перехідних матчів. Якщо програють дві-три гри, то вже потрапляють туди, тож треба вирівнювати ситуацію", – сказав він.

Також тренер не вірить у перспективи боротьби Карпат за зону єврокубків.

"Цього сезону ні, про це варто забути. Зараз треба думати, щоб не впасти нижче. Команду довели до такого стану, і тепер треба виправляти ситуацію. А на наступний рік уже можна ставити завдання потрапляння в зону єврокубків, іншого й бути не може. Всі можливості в Карпат для цього є", – зазначив Маркевич.

Нагадаємо, на зимову перерву Карпати пішли на 9-й сходинці у турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок. У 16 турі львівська команда програла Поліссю.

Напередодні львівський клуб оголосив про припинення співпраці з шеф-скаутом клубу Глібом Корнієнком, якого критикував Маркевич.

