Це вже не перший провал: Маркевич – про майбутнє Реброва у збірній України

Колишній головний тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич вважає, що попри провал у матчі з Канадою (2:4), національній команді не потрібно поспішати зі зміною наставника.

Цитує Маркевича Sport.ua.

"Це вже не перший раз трапляється такий провал. Румунія – на чемпіонаті Європи, Бельгія – в Лізі націй. Зараз от Канада. Я розумію, що програти можна, але ж не так, без волі. Зміна тренера? Ні в якому разі, що зараз треба когось міняти. Футболісти самі повинні задуматись, у що вони грають. Всі ж слідкують за збірною України. Тим більше зараз, коли є серйозні проблеми в державі, а національна команда тримається. Ото є основне. Але цього, наразі, ми не бачимо", – розповів Маркевич.

10 червня підопічні Сергія Реброва проведуть другий і завершальний матч турніру Canadian Shield – проти збірної Нової Зеландії. Матч розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Участь на турнірі можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.

Відео голів та огляд матчу між "жовто-синіми" та Канадою доступний на сайті "Чемпіон".