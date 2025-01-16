Пушич: Наша мета – підготуватись до матчу з Брестом

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився враженнями від зимового збору команди на тлі майбутніх матчів Ліги чемпіонів.

Слова наставника наводить офіційний сайт "гірників".

"Наша головна ціль – це набуття фізичних кондицій, як це завжди є під час міжсезоння. Ми дуже старанно працювали в обох матчах. Перша гра була важкою, більше грою між двома відмітками в 60 метрів – у воротарських майданчиках обох команд майже нічого не відбулося в першому таймі. Я думаю, що в певних ситуаціях ми могли діяти набагато краще, але були стабільними в захисті, тож це добре.

Ми маємо ще декілька днів на відновлення, після чого знову будемо думати про майбутній матч з Брестом. Ми намагаємось якомога краще підготуватись до цього поєдинку", – розповів Пушич.