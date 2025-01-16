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Пушич: Наша мета – підготуватись до матчу з Брестом

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 09:01
Пушич: Наша мета – підготуватись до матчу з Брестом
Маріно Пушич
Шахтар Донецьк

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич поділився враженнями від зимового збору команди на тлі майбутніх матчів Ліги чемпіонів.

Слова наставника наводить офіційний сайт "гірників".

"Наша головна ціль – це набуття фізичних кондицій, як це завжди є під час міжсезоння. Ми дуже старанно працювали в обох матчах. Перша гра була важкою, більше грою між двома відмітками в 60 метрів – у воротарських майданчиках обох команд майже нічого не відбулося в першому таймі. Я думаю, що в певних ситуаціях ми могли діяти набагато краще, але були стабільними в захисті, тож це добре.

Ми маємо ще декілька днів на відновлення, після чого знову будемо думати про майбутній матч з Брестом. Ми намагаємось якомога краще підготуватись до цього поєдинку", – розповів Пушич.

Зазначимо, що матч між Шахтарем та Брестон в межах сьомого туру Ліги чемпіонів відбудеться 22 січня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Наразі "гірники" знаходиться на 27 місці у турнірній таблиці оновленого турніру, маючи у своєму активі 4 очки.

Раніше хід зимових зборів прокоментував хавбек донецького клубу Марлон Гомес.

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