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Арсенал погодив умови контракту з вінгером Челсі

Володимир Максименко — 6 липня 2025, 10:17
Арсенал погодив умови контракту з вінгером Челсі
x.com/ChelseaFC

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Ноні Мадуеке наблизився до трансферу в Арсенал.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони погодили п'ятирічний контракт та суму майбутньої зарплати, а "каноніри" готують першу пропозицію до "синіх" щодо переходу.

Очікується, що загальна сума трансферу складатиме близько 50 мільйонів євро, але невідомо, які бонусні умови запропонує Арсенал.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів. 

Раніше повідомлялось, що Арсенал розпочав переговори з Ітаном Нванері щодо нового контракту.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Футбольні трансфери Челсі Ноні Мадуеке

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