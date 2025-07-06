Арсенал погодив умови контракту з вінгером Челсі

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Ноні Мадуеке наблизився до трансферу в Арсенал.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Сторони погодили п'ятирічний контракт та суму майбутньої зарплати, а "каноніри" готують першу пропозицію до "синіх" щодо переходу.

🚨❤️🤍 Understand Arsenal are set to send opening bid for Noni Madueke after agreement with the player on personal terms.



Told Madueke has committed to a five year deal valid until June 2030, already approved by the player’s camp. pic.twitter.com/GUzIS5MKxV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2025

Очікується, що загальна сума трансферу складатиме близько 50 мільйонів євро, але невідомо, які бонусні умови запропонує Арсенал.

У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.

До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялось, що Арсенал розпочав переговори з Ітаном Нванері щодо нового контракту.