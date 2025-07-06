Арсенал погодив умови контракту з вінгером Челсі
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Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Ноні Мадуеке наблизився до трансферу в Арсенал.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Сторони погодили п'ятирічний контракт та суму майбутньої зарплати, а "каноніри" готують першу пропозицію до "синіх" щодо переходу.
Очікується, що загальна сума трансферу складатиме близько 50 мільйонів євро, але невідомо, які бонусні умови запропонує Арсенал.
У сезоні-2024/25 Ноні Мадуеке взяв участь у 42 матчах Челсі в усіх турнірах, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Transfermarkt оцінює футболіста у 40 мільйонів євро.
До Челсі хавбек перебрався з ПСВ у 2023 році за 29 мільйонів фунтів.
Раніше повідомлялось, що Арсенал розпочав переговори з Ітаном Нванері щодо нового контракту.