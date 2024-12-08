Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мареска – про критику капітана Челсі: Я не маю поганих намірів

Володимир Максименко — 8 грудня 2024, 13:22
Мареска – про критику капітана Челсі: Я не маю поганих намірів
Енцо Мареска
Фото Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував свою критику на адресу капітана команди Ріса Джеймса.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Мої слова на адресу Джеймса та Мадуеке... Це не негативна критика, я не маю поганих намірів.

Я дуже піклуюсь про них та дійсно бажаю добра", – вважає фахівець.

Нагадаємо, раніше італієць заявив, що очікує більшого від Ріса як капітана команди.

Цього сезону Джеймс зіграв всього у чотирьох матчах, переважно перебуваючи у лазареті команди.

Також стало відомо, чи зіграє Мудрик у матчі АПЛ проти Тоттенгема.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Ріс Джеймс Енцо Мареска

Ріс Джеймс

Капітан Челсі може покинути клуб
Одноклубник Мудрика пропустить майбутній матч Челсі через чергову травму
Капітан Челсі може змінити чемпіонат через велику кількість травм
Капітан Челсі повністю відновився після травми
Капітан Челсі може незабаром повернутися до тренувань

Останні новини