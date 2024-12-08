Мареска – про критику капітана Челсі: Я не маю поганих намірів
Енцо Мареска
Фото Челсі
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував свою критику на адресу капітана команди Ріса Джеймса.
Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Мої слова на адресу Джеймса та Мадуеке... Це не негативна критика, я не маю поганих намірів.
Я дуже піклуюсь про них та дійсно бажаю добра", – вважає фахівець.
Нагадаємо, раніше італієць заявив, що очікує більшого від Ріса як капітана команди.
Цього сезону Джеймс зіграв всього у чотирьох матчах, переважно перебуваючи у лазареті команди.
Також стало відомо, чи зіграє Мудрик у матчі АПЛ проти Тоттенгема.