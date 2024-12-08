Мареска – про критику капітана Челсі: Я не маю поганих намірів

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував свою критику на адресу капітана команди Ріса Джеймса.

Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Мої слова на адресу Джеймса та Мадуеке... Це не негативна критика, я не маю поганих намірів.

Я дуже піклуюсь про них та дійсно бажаю добра", – вважає фахівець.