Джеймс уникнув серйозної травми

Олег Дідух — 6 жовтня 2025, 19:49
Ріс Джеймс
Травма захисника та капітана Челсі Ріса Джеймса виявилася не надто серйозною.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Раніше стало відомо, що Джеймс пропустить жовтневі матчі збірної Англії у відборі до чемпіонату світу 2026 року. Замість нього головний тренер команди Томас Тухель викликав Ніко О’Райлі з Манчестер Сіті.

Тепер з’ясувалося, що травма Джеймса, яку він отримав у матчі 7 туру АПЛ проти Ліверпуля (перемога 2:1) не є серйозною. Його відмова від поїздки на матчі збірної є запобіжним заходом.

У поточному сезоні 25-річний захисник взяв участь у 9 матчах Челсі в усіх турнірах, відзначившись у них однією гольовою передачею.

9 і 14 жовтня збірна Англії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу-2026 – проти Уельсу та Латвії відповідно.

