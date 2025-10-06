Захисник і капітан Челсі Ріс Джеймс пропустить жовтневі матчі збірної Англії в кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Футбольної асоціації (FA).

Джеймс отримав травму в матчі сьомого туру АПЛ проти Ліверпуля (перемога 2:1). Характер травми та терміни відновлення не називаються.

В складі збірної Англії Джеймса замінить 20-річний Ніко О’Райлі з Манчестер Сіті, який матиме шанс дебютувати за національну команду. У поточному сезоні він відзначився 1 асистом в 9 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

9 і 14 жовтня збірна Англії проведе два матчі відбору до чемпіонату світу-2026 – проти Уельсу та Латвії відповідно.

У вересні головний тренер збірної Англії Томас Тухель став першим, хто здобув 5 сухих перемог у перших 5 матчах на чолі "трьох левів".