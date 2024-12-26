Мареска: Незадоволеним гравцям краще залишити Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про гравців, які незадоволені малою кількістю ігрового часу.

Слова наставника наводить Фабріціо Романо.

"Якщо незадоволені гравці постукають мені у двері та скажуть, що хочуть піти – я не збираюсь вмовляти їх залишитись. Якщо хтось хоче піти – нехай йдуть всі, хто цього бажає", – розповів Мареска.

🚨🔵 Maresca: “If players who are unhappy knock on the door and they want to leave… I’m not going to say: No, you have to stay here, 100 per cent”.



“If they want to leave, the best thing for everyone is that the players who aren’t happy leave”. pic.twitter.com/DJZTQX8fOQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2024

Зазначимо, що у складі "синіх" є низка гравців, які попри свій статус не мають достатньо ігрового часу.

Раніше італієць вже висловлювався про футболістів, що, на його думку, хочу залишити клуб.

Нагадаємо, сьогодні в Англії грають традиційний Boxing Day, із розкладом якого можна ознайомитись на сайті Чемпіон.