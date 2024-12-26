Мареска: Незадоволеним гравцям краще залишити Челсі
Енцо Мареска
Фабріціо Романо
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про гравців, які незадоволені малою кількістю ігрового часу.
Слова наставника наводить Фабріціо Романо.
"Якщо незадоволені гравці постукають мені у двері та скажуть, що хочуть піти – я не збираюсь вмовляти їх залишитись.
Якщо хтось хоче піти – нехай йдуть всі, хто цього бажає", – розповів Мареска.
Зазначимо, що у складі "синіх" є низка гравців, які попри свій статус не мають достатньо ігрового часу.
Раніше італієць вже висловлювався про футболістів, що, на його думку, хочу залишити клуб.
Нагадаємо, сьогодні в Англії грають традиційний Boxing Day, із розкладом якого можна ознайомитись на сайті Чемпіон.