Мареска назвав гравців, які хочуть залишити Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска розповів про гравців, які бажають залишити клуб взимку.

Слова фахівця наводить Football.London.

"Є гравці, які не дуже часто виходять на поле. Чілвелл та Чуквуємека, мабуть, перші, хто хоче залишити клуб. Хлопці тренуються кожен день, але не грають.

Втім, подивимось. Ситуація може змінитись. Можливо, хто з них прийде до мене першим та скаже про своє бажання перейти в інший клуб.

Щодо Мудрика – ні, новин немає", – резюмував Мареска.

Бен Чілвелл зіграв всього 45 хвилин у цьому сезоні за Челсі, вийшовши на зміну у Кубку ліги проти Барроу.

Карні Чуквуємека з'являвся на полі п'ять разів, але лише один з них був у стартовому складі.

Наступний матч Челсі зіграє у неділю, 21 грудня. Лондонці в межах 17 туру АПЛ в гостях зустрінуться з Евертоном. Стартовий свисток заплановано на 16:00 за київським часом.

Раніше Мареска відреагував на відсторонення Михайла Мудрика від футболу.