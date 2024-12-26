Миколенко зіграє проти Манчестер Сіті, Ліверпуль прийматиме Лестер та інші матчі Boxing Day в АПЛ

Сьогодні, 26 грудня, відбудеться вісім матчів в межах 18 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Розпочне тур чинний чемпіон Манчестер Сіті, який вдома прийматиме Евертон з Віталієм Миколенком.

О 17:00 стартує одразу п'ять матчів, серед яких Челсі прийматиме Фулгем, а Тоттенгем зустрінеться із Ноттінгем Форест.

Закриватиме ігровий день лідер АПЛ Ліверпуль, який на Енфілді зіграє проти Лестера.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

18 тур, 26 грудня

14:30 Манчестер Сіті – Евертон

17:00 Борнмут – Крістал Пелас

17:00 Челсі – Фулгем

17:00 Ноттінгем Форест – Тоттенгем

17:00 Саутгемптон – Вест Гем

17:00 Ньюкасл – Астон Вілла

19:30 Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед

22:00 Ліверпуль – Лестер

Нагадаємо, раніше Жузеп Гвардіола заявив напередодні матчу з Евертоном, що Сіті ризикують не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.