Миколенко зіграє проти Манчестер Сіті, Ліверпуль прийматиме Лестер та інші матчі Boxing Day в АПЛ
Сьогодні, 26 грудня, відбудеться вісім матчів в межах 18 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Розпочне тур чинний чемпіон Манчестер Сіті, який вдома прийматиме Евертон з Віталієм Миколенком.
О 17:00 стартує одразу п'ять матчів, серед яких Челсі прийматиме Фулгем, а Тоттенгем зустрінеться із Ноттінгем Форест.
Закриватиме ігровий день лідер АПЛ Ліверпуль, який на Енфілді зіграє проти Лестера.
Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25
18 тур, 26 грудня
14:30 Манчестер Сіті – Евертон
17:00 Борнмут – Крістал Пелас
17:00 Челсі – Фулгем
17:00 Ноттінгем Форест – Тоттенгем
17:00 Саутгемптон – Вест Гем
17:00 Ньюкасл – Астон Вілла
19:30 Вулвергемптон – Манчестер Юнайтед
22:00 Ліверпуль – Лестер
Нагадаємо, раніше Жузеп Гвардіола заявив напередодні матчу з Евертоном, що Сіті ризикують не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.