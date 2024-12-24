Мареска: Ми намагаємось підтримувати Мудрика
Михайло Мудрик
Фабріціо Романо
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував стан справ Михайла Мудрика, якого усунено від футболу через провалену допінг-пробу.
Слова італійця наводить Фабріціо Романо.
"Дуже добре, що він полетів на вечір боксу. Треба трохи відключитись від ситуації із допінгом.
Я розмовляв із Михайлом, ми намагаємось його підтримувати. Тепер нам залишається тільки чекати", – розповів Мареска.
Зазначимо, що Мудрик відвідав бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, за підсумками якого український боксер зберіг свої пояси.
На тлі допінг-скандалу український футболіст найняв юридичну фірму, яка представляла інтереси Поля Погба.
Раніше стало відомо, де Мудрик здав позитивну допінг-пробу.