Мареска: Ми намагаємось підтримувати Мудрика

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував стан справ Михайла Мудрика, якого усунено від футболу через провалену допінг-пробу.

Слова італійця наводить Фабріціо Романо.

"Дуже добре, що він полетів на вечір боксу. Треба трохи відключитись від ситуації із допінгом.

Я розмовляв із Михайлом, ми намагаємось його підтримувати. Тепер нам залишається тільки чекати", – розповів Мареска.