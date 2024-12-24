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Мареска: Ми намагаємось підтримувати Мудрика

Володимир Максименко — 24 грудня 2024, 16:18
Мареска: Ми намагаємось підтримувати Мудрика
Михайло Мудрик
Фабріціо Романо

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував стан справ Михайла Мудрика, якого усунено від футболу через провалену допінг-пробу.

Слова італійця наводить Фабріціо Романо.

"Дуже добре, що він полетів на вечір боксу. Треба трохи відключитись від ситуації із допінгом.

Я розмовляв із Михайлом, ми намагаємось його підтримувати. Тепер нам залишається тільки чекати", – розповів Мареска.

Зазначимо, що Мудрик відвідав бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді, за підсумками якого український боксер зберіг свої пояси.

На тлі допінг-скандалу український футболіст найняв юридичну фірму, яка представляла інтереси Поля Погба.

Раніше стало відомо, де Мудрик здав позитивну допінг-пробу.

Челсі Михайло Мудрик Енцо Мареска

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