Марченко: На зборах кожен матч важкий, особливо в таку спеку

17-річний воротар київської Оболоні Денис Марченко сказав, що кожен матч на зборах важкий, особливо в таку сильну спеку.

Його слова передає пресслужба "пивоварів".

"Це збори, тут кожен матч важкий, тим більше спека +35 градусів. Зараз головне награти склад, свої схеми, та підготуватися до сезону. Вдячний захисту, що не давали багато моментів створити супернику. Готуємося, щоб кожен матч грати на нуль. Природно, що є різниця між юнацькою та основною командою. Тут гравці більш досвідчені, темп вищий, і загалом, рівень кращий. Якщо бути в основній команді, то будеш прогресувати й все буде добре", — сказав голкіпер.

Нагадаємо, раніше Оболонь зазнала поразки від бузівської Кудрівки-Ниви у товариському матчі, а перед тим без шансів програла Епіцентру.