В Оболоні назвали приблизні терміни повернення основного голкіпера, який отримав важку травму

Олексій Мурзак — 9 жовтня 2025, 18:49
Денис Марченко
ФК Оболонь

Основний голкіпер Оболоні Денис Марченко, який продовжує заліковувати травму, вже через 3-4 тижні повинен повернутися в загальну групу.

Про це у коментарі пресслужбі столичного клубу повідомив лікар команди Павло Павліченко.

"У Дениса був складний перелом після попереднього поєдинку. Йому провели оперативне втручання, встановили металоконструкції. Відтоді минуло близько шести тижнів. Зараз він проходить реабілітацію в спеціалізованому центрі, де ми з ним активно працюємо.

Уже найближчим часом Денис зможе починати легкі тренування з акцентом на роботу ногами. Якщо все піде за планом, через 3-4 тижні ми сподіваємося побачити його у загальній групі", – повідомив Павліченко.

Як відомо, Денис Марченко отримав травму, через яку пропустить тривалий час. У зв'язку з цим Оболонь у вересні підписала голкіпера Віталія Чоботарьова.

